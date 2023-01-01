CDN Planet 2011 yılında piyasaya sürüldü ve Aaron Peters tarafından inşa edildi ve işletildi. Serbest web performansı danışmanı ve Multi-CDN servis sağlayıcısı TurboBytes'in kurucu ortağı olan Aaron, gelişmiş yapılandırmalar, derinlemesine sorun giderme, trafik yönlendirme ve performans izleme dahil olmak üzere CDN ile ilgili her konuda 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.

Web Sitesi: cdnplanet.com

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