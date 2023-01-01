WebCatalog
CDN Planet

CDN Planet

cdnplanet.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CDN Planet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CDN Planet 2011 yılında piyasaya sürüldü ve Aaron Peters tarafından inşa edildi ve işletildi. Serbest web performansı danışmanı ve Multi-CDN servis sağlayıcısı TurboBytes'in kurucu ortağı olan Aaron, gelişmiş yapılandırmalar, derinlemesine sorun giderme, trafik yönlendirme ve performans izleme dahil olmak üzere CDN ile ilgili her konuda 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.

Web Sitesi: cdnplanet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CDN Planet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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