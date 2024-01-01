Arcserve

Arcserve

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Web Sitesi: arcserve.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Arcserve, tam ölçekli, kapsamlı veri ve fidye yazılımı korumasına ihtiyaç duyan kuruluşların paha biçilmez dijital varlıklarını korumak için olağanüstü çözümler sunar. 1983 yılında kurulan Arcserve, herhangi bir konumdaki, şirket içi ve buluttaki uygulamalar ve sistemlerle çok nesilli BT altyapılarını koruyan, dünyanın en deneyimli iş sürekliliği çözümleri sağlayıcısıdır. Dünya çapında 150'den fazla ülkedeki kuruluşlar, veri kaybı ve uzun süreli kesinti riskini ortadan kaldırırken verileri yedekleme ve geri yükleme maliyetini ve karmaşıklığını yüzde 50'ye kadar azaltmak için Arcserve'in yüksek verimli, entegre teknolojilerine ve uzmanlığına güveniyor. Arcserve'in genel merkezi Minneapolis, Minnesota'da olup dünya çapında lokasyonlara sahiptir.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: arcserve.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Arcserve ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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