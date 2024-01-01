Arcserve, tam ölçekli, kapsamlı veri ve fidye yazılımı korumasına ihtiyaç duyan kuruluşların paha biçilmez dijital varlıklarını korumak için olağanüstü çözümler sunar. 1983 yılında kurulan Arcserve, herhangi bir konumdaki, şirket içi ve buluttaki uygulamalar ve sistemlerle çok nesilli BT altyapılarını koruyan, dünyanın en deneyimli iş sürekliliği çözümleri sağlayıcısıdır. Dünya çapında 150'den fazla ülkedeki kuruluşlar, veri kaybı ve uzun süreli kesinti riskini ortadan kaldırırken verileri yedekleme ve geri yükleme maliyetini ve karmaşıklığını yüzde 50'ye kadar azaltmak için Arcserve'in yüksek verimli, entegre teknolojilerine ve uzmanlığına güveniyor. Arcserve'in genel merkezi Minneapolis, Minnesota'da olup dünya çapında lokasyonlara sahiptir.

Web Sitesi: arcserve.com

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