API Design Tools - En Popüler Uygulamalar
API design tools provide a secure development environment where users can plan, create, and modify application programming interfaces (APIs). These tools streamline the pre-production management of APIs, enabling developers to ideate, establish design guidelines, and construct APIs within a unified dashboard. They also facilitate coordination between developers and the IT department's API management efforts. While some API marketplace solutions include tools for editing APIs, their primary focus is on selecting external APIs to enhance a product rather than on developing and managing APIs.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Kernex
kernex.io
Kernex, kendi API'nizi kolayca oluşturmanıza ve içeriğinizi yönetmenize olanak tanıyan Başsız bir CMS'dir.
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird, geliştiricilere yönelik sunucusuz analitik arka uçtur. Akış verilerini alın, SQL ile analiz edip zenginleştirin ve sonuçları düşük gecikme süreli, dinamik REST API'leri olarak anında yayınlayın.
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Infinito
goinfinito.com
ValueFirst'in bir ürünü olan Infinito, çok kanallı konuşma yolculukları tasarlamaya yönelik bir platformdur. Infinito ile binlerce işletme Chatbot, E-posta, RCS Kurumsal Mesajlaşma, SMS, Ses ve WhatsApp üzerinde kampanyalar yürütüyor. Infinito, markaların tüketici etkileşimini geliştirmesine olanak ...
Synatic
synatic.com
Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetin...
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusu...
Xano
xano.com
Uygulamanız için kod gerektirmeden güçlü, ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yolu. Xano, 50.000'den fazla KOBİ ve Kurumsal uygulama için güvenilir Arka Uçtur.
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS çözümleri, akıllı entegrasyon ve otomasyonla işletmenizin geleceğini güçlendirmenize yardımcı olur. Boomi ile her şeyi, her yere bağlayın.