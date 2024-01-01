API Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
API oluşturma yazılımı, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) güvenli bir ortamda hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Düşük kodlu bir arayüz kullanarak kullanıcılar bir API için istenen parametreleri tanımlayabilir, yazılım ise mantık ve konfigürasyonun komut dosyalarını yönetir. Bu soyutlama, API tasarım sürecini basitleştirerek anında ve güvenli API oluşturulmasını kolaylaştırır. Yazılım, kullanıcıların veritabanlarından ve ağlardan veri almak için çeşitli standartlaştırılmış API türlerini kullanarak bağlayıcıları hızlı bir şekilde kurmasına olanak tanır. Genellikle API yönetim araçlarıyla eşleştirilen API oluşturma yazılımı, geliştiricilerin API'lerini izlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına yardımcı olur. Genellikle yerleşik erişim kontrolü, hız sınırlama ve otomatik olarak oluşturulan belgeler gibi özellikleri içerir ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde yüksek kaliteli API'ler üretmesine yardımcı olur. Tasarım sürecini hızlandırırken, geliştiriciler aynı zamanda mantık ve işlevselliğe ince ayar yapmak için API'lerinin komut dosyalarını da değiştirebilirler.
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Appsmith
appsmith.com
Verilerle uğraşmayı, mükemmel React kütüphanesini aramayı ve her şeyi sıfırdan kodlamayı bırakın. Appsmith ile dahili araçları 10 kat daha hızlı oluşturun.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura, yeni ve mevcut veri kaynaklarında size anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop is a visual API development platform that helps developers create APIs faster and easier. It supports various features such as basic modules, cron jobs, promote builds, team collaboration, wrapper services, and cloud environments. Syncloop also offers different pricing plans for shared, ded...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI is one of the only no code, cloud based, tools to generate REST API’s. It lets developers instantly generate RESTful APIs from any data source, eliminating back-end development of modern mobile, web, and IoT applications.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI is a no-code platform to build AI-powered sevrerless backend with no code and zero config. With Koxy AI you get a cloud-based serverless backend served from 35 regions around the world at the edge, Koxy Database (JSON-based) with unlimited storage, drag-and-drop API builder, and more than 80...
Jetic
jetic.io
Jetic is a cloud-native API and application integration platform based on Apache Camel, enabling developers to engineer, deliver, and maintain scalable APIs and integrations.
BuildShip
buildship.com
BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç ...