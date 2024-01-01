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Rizer Social

Rizer Social

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Web Sitesi: rizersocial.io

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The Rizer platform is a cloud-based software used by brands and advertisers. Rizer Social positions as a performance marketing and business intelligence tool which is a completely different category than other platforms that are more focused on transactional marketplaces. Our solution mitigates risk for advertisers and amplifies results when working with influencers through transparency and performance benchmarking of their channels and audiences.

Kategoriler:

Business
Influencer Pazarlama Platformları

Web Sitesi: rizersocial.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rizer Social ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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