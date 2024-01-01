Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botanic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Platform, modülleri sürükleyip bırakarak tüm etkileşim ağacını oluşturmayı mümkün kılar. Daha sonra tamamlanan botu WhatsApp Business ve Web Chat gibi favori kanalınızda yayınlamak yalnızca tek bir tıklama alır.

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