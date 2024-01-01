Viral Pitch

Viralpitch, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için markaları sosyal medya etkileyicileriyle buluşturan, self-servis etkileyici pazarlama platformudur. Platform, markaların kitle demografisine, katılım oranlarına ve diğer ilgili ölçümlere göre etkileyicilere göz atabileceği ve seçebileceği bir pazar yeri sağlar. Viralpitch'teki etkileyiciler doğrulanır ve platform, ortaklığın tüm işlemsel ve hukuki yönlerini ele alır. Viralpitch, etkileyicilerin erişiminden ve güvenilirliğinden yararlanarak markaların yeni hedef kitlelere ulaşmasını ve pazarlama kampanyalarının başarısını artırmasını sağlar.

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