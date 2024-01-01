WebCatalog

Caplena

Caplena

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Web Sitesi: caplena.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Caplena çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullanıyor. Caplena birkaç dakika içinde konuları belirler ve tüm veri kümenizi otomatik olarak etiketleyerek sizi tekrarlanan kategorilerden kurtarır. Gerçekten önemli olana odaklanın; daha derin ve anlamlı içgörüler üretin.

Kategoriler:

Productivity
Analitik Platformları

Web Sitesi: caplena.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Caplena ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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