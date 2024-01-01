DenserAI

DenserAI

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Web Sitesi: denser.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DenserAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış öncü bir bulut uygulamasıdır ve onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlar. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.
Kategoriler:
Utilities
AI Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: denser.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, DenserAI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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