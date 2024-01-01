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Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış öncü bir bulut uygulamasıdır ve onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlar. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.

Web Sitesi: denser.ai

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