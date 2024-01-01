Alternatifler - Caplena

ClicData

clicdata.com

ClicData, karar vericilere ve analistlere gerçek performans elde etme ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüler ortaya çıkarma konusunda güç vermek üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve eki...