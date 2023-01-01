WebCatalog
Visus.ai

Visus.ai

app.visus.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Visus.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendi ChatGPT AI'nızı oluşturun. Süreçlerinizi belgelediniz ve çok büyük miktarda bilgi biriktirdiniz, ancak bu bilgiye erişmek hâlâ zaman alıcı ve sinir bozucu bir iştir. Visas ile artık sayısız belge arasında arama yaparak zaman kaybetmenize gerek yok. Bunun yerine Visus'a sorun ve anında yanıt alın.

Web Sitesi: visus.ai

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