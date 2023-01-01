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Simply Wall St

Simply Wall St

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Web Sitesi: simplywall.st

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Simply Wall St çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünya çapında listelenen her hisse senedine ilişkin benzersiz, kapsamlı analiz parmaklarınızın ucunda. Raporlar arasında dolaşarak sayısız saatten tasarruf edin ve kararlarınızdan duyguyu çıkarın.

Web Sitesi: simplywall.st

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simply Wall St ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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