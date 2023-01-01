WebCatalog
Aide

Aide

aide.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aide çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ile Müşteri Desteği Operasyonlarını otomatikleştirin. Müşteri amaçlarını otomatik olarak algılayın ve hızlı yanıtlar ve mutlu kullanıcılar için yapay zeka çözümlerini kullanın

Web Sitesi: aide.app

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