Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SocialGest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

SocialGest, sosyal medya stratejilerinin uygulanmasını optimize etmeye yönelik bir dizi araçtır. Instagram, Twitter, Facebook ve Linkedin için içerik planlayın. Ölçümleri analiz edin, izleyin, başkalarıyla işbirliği yapın ve topluluğunuzla etkileşim kurun.

Web Sitesi: socialgest.net

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