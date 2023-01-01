Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş metriklerini tek bir yerden takip etmek ve izlemek için ücretsiz bir uygulamadır. Ana pazarları hâlâ Amerika Birleşik Devletleri'nde olsa da, Cyfe dünya çapında genişlemektedir ve şu anda dünya çapında 15 ülkede faaliyet göstermektedir.

Web Sitesi: cyfe.com

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