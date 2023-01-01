VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sosyal medyanızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. - Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. - Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. - Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. - Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. - Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. - Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.

Web Sitesi: vbout.com

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