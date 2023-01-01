LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya Terraform yapılandırmalarını test ediyor olun, ister AWS hizmetleri hakkında yeni bilgi edinmeye başlıyor olun, LocalStack test ve geliştirme iş akışınızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: localstack.cloud

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