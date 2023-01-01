WebCatalog
LocalStack

LocalStack

app.localstack.cloud

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LocalStack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya Terraform yapılandırmalarını test ediyor olun, ister AWS hizmetleri hakkında yeni bilgi edinmeye başlıyor olun, LocalStack test ve geliştirme iş akışınızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: localstack.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, LocalStack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GitHub Codespaces

GitHub Codespaces

github.com

AWS Cloud9

AWS Cloud9

console.aws.amazon.com

SmartBear

SmartBear

smartbear.com

Cloudcraft

Cloudcraft

app.cloudcraft.co

RunCode

RunCode

runcode.io

Appliky

Appliky

app.appliku.com

Jinolo

Jinolo

share.jinolo.com

Earthly Cloud

Earthly Cloud

cloud.earthly.dev

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Harness

Harness

app.harness.io

Flightcontrol

Flightcontrol

app.flightcontrol.dev

Codepen

Codepen

codepen.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası