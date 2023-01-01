Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Encore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Encore, yerel olarak geliştirmeden AWS/GCP'de ölçeklendirmeye kadar size daha basit bir iş akışı sağlamak için altyapıyı otomatikleştiren Arka Uç Geliştirme Platformudur.

Web Sitesi: encore.dev

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