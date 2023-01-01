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Denim Social

Denim Social

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Web Sitesi: denimsocial.com

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Denim Social is a social media management software company that provides tools to empower marketers in regulated industries to manage organic social media content and paid social media advertising on one platform. Trusted by more than 250 institutions in banking, insurance, mortgage and wealth management, Denim Social enables brands to engage consumers on social media, deepen relationships with communities and close more deals while staying in compliance. Denim Social is the only ABA-endorsed social media management platform for banks and financial services firms.

Kategoriler:

Business
Employee Advocacy Software

Web Sitesi: denimsocial.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Denim Social ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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