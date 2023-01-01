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Web Sitesi: vk.com

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VK (orijinal adı VKontakte'nin kısaltması; Rusça: ВКонта́кте, InContact anlamına gelir), Saint Petersburg merkezli bir Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir. VK birden fazla dilde mevcuttur ancak ağırlıklı olarak Rusça konuşanlar tarafından kullanılır. VK, kullanıcıların birbirlerine herkese açık veya özel olarak mesaj göndermesine olanak tanır; gruplar, genel sayfalar ve etkinlikler oluşturmak; görüntüleri, sesleri ve videoları paylaşın ve etiketleyin; ve tarayıcı tabanlı oyunlar oynayın. Ağustos 2018 itibarıyla VK'nın en az 500 milyon hesabı vardı. VK, Alexa'nın küresel En İyi 500 sitesi arasında (Ağustos 2019 itibarıyla) 19. sırada yer almaktadır. Rusya'nın en popüler web sitesidir. Benzer Web'e göre VK, dünyanın en çok ziyaret edilen 14. web sitesidir.

Web Sitesi: vk.com

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