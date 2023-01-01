WebCatalog
SweepSouth

SweepSouth

sweepsouth.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SweepSouth çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan çevrimiçi olarak ev temizliği rezervasyonu yapın. SweepSouth sizi birkaç dakika içinde bir temizlikçiye bağlar. Temizleyiciler deneyimli, güvenilir, verimli ve sigortalıdır.

Web Sitesi: sweepsouth.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SweepSouth ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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