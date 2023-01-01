WebCatalog
AnkiWeb

AnkiWeb

ankiweb.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AnkiWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AnkiWeb, Anki'nin bilgisayar sürümünün ücretsiz bir tamamlayıcısıdır. AnkiWeb, ev bilgisayarınıza erişiminiz olmadığında çevrimiçi inceleme yapmak için kullanılabilir ve kartlarınızı birden fazla makine arasında senkronize tutmak için kullanılabilir. AnkiWeb, Anki'nin bilgisayar sürümüyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temel salt metin kartları oluşturmak ve bunları yalnızca AnkiWeb kullanarak incelemek, paylaşılan desteleri indirmek, multimedya özelliklerinden yararlanmak vb. mümkün olsa da, ücretsiz bilgisayar sürümünü de kullanmanız gerekecektir. Daha önce Anki'yi kullanmadıysanız lütfen bilgisayar versiyonuyla başlayın.

Web Sitesi: ankiweb.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, AnkiWeb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Read Along

Read Along

readalong.google.com

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

GCF Global

GCF Global

edu.gcfglobal.org

Privacy

Privacy

privacy.com

Bible Memory

Bible Memory

biblememory.com

Demio

Demio

my.demio.com

Snapchat

Snapchat

web.snapchat.com

Wethod

Wethod

app.wethod.com

SendLeap

SendLeap

sendleap.com

Urban Dictionary

Urban Dictionary

urbandictionary.com

dict.cc

dict.cc

dict.cc

LatestDeals

LatestDeals

latestdeals.co.uk

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası