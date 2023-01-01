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Radio Essex, Adventure Radio Group'a ait, Southend sahilindeki The Icon Building'deki stüdyolardan DAB aracılığıyla İngiltere'nin Essex şehrine ve FM aracılığıyla Orta ve Güney Essex'e yayın yapan Bağımsız bir Yerel Radyo istasyonudur.

Web Sitesi: radioessex.com

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