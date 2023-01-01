Currys, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren, Currys plc'ye ait olan ve ev elektroniği ve ev aletleri satan bir İngiliz elektrik perakendecisidir.

Web Sitesi: currys.co.uk

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