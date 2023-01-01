Sainsbury's adıyla faaliyet gösteren J Sainsbury plc, süpermarket sektörünün %14,9'luk payıyla Birleşik Krallık'taki ikinci büyük süpermarket zinciridir. 1869'da John James Sainsbury tarafından Drury Lane, Londra'da bir mağazayla kurulan şirket, 20. yüzyılın büyük bölümünde Birleşik Krallık'ın en büyük gıda perakendecisiydi.

Web Sitesi: sainsburys.co.uk

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