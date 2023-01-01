Market teslimatını mı düşünüyorsunuz? Albertsons çevrimiçi mağazasından alışveriş yapın ve market ürünleri kapınıza kadar teslim edilsin. Marketten tasarruf etmek için U ödülleri ve kuponları için Albertsons'ı kullanın. Albertsons Companies, Inc., Boise, Idaho'da kurulmuş ve merkezi bulunan bir Amerikan bakkal şirketidir. 2020 mali yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 2.253 mağazası ve 2019 mali yılı itibarıyla 270.000 çalışanıyla şirket, Kroger'den sonra Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci süpermarket zinciridir.

Web Sitesi: albertsons.com

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