Walmart Inc. ( ; eski adıyla Wal-Mart Stores, Inc.), merkezi Bentonville, Arkansas'ta bulunan, hipermarketler, indirimli mağazalar ve marketler zincirini işleten bir Amerikan çok uluslu perakende şirketidir. Şirket, 1962 yılında Sam Walton tarafından kuruldu ve 31 Ekim 1969'da kuruldu. Aynı zamanda Sam's Club perakende depolarının da sahibi ve işletmecisidir. 31 Temmuz 2020 itibarıyla Walmart'ın 27 ülkede 56 farklı isim altında faaliyet gösteren 11.496 mağazası ve kulübü bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Walmart adı altında, Meksika ve Orta Amerika'da Walmart de México y Centroamérica, Birleşik Krallık'ta Asda, Japonya'da Seiyu Group ve Hindistan'da Flipkart Toptan Satış adıyla faaliyet göstermektedir. Arjantin, Şili, Kanada ve Güney Afrika'daki operasyonların tamamına sahiptir. Walmart, Ağustos 2018'den bu yana, Ağustos 2019'da Grupo Big olarak yeniden adlandırılan Walmart Brasil'de şirketin yüzde 20 hissesine sahip yalnızca azınlık hissesine sahip ve özel sermaye şirketi Advent International, şirketin yüzde 80 hissesine sahip. Walmart, 2019'daki Fortune Global 500 listesine göre 514,405 milyar ABD doları gelirle dünyanın en büyük şirketidir. Aynı zamanda 2,2 milyon çalışanıyla dünyanın en büyük özel işverenidir. Şirket Walton ailesi tarafından kontrol edildiğinden halka açık bir aile şirketidir. Sam Walton'un mirasçıları, hem holding şirketleri Walton Enterprises hem de bireysel varlıkları aracılığıyla Walmart'ın yüzde 50'sinden fazlasına sahip. Walmart, 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük market perakendecisiydi ve Walmart'ın 510,329 milyar ABD doları tutarındaki satışlarının yüzde 65'i ABD operasyonlarından geldi. Walmart, 1972'de New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote oldu. 1988'e gelindiğinde ABD'deki en kârlı perakendeci oldu. ve Ekim 1989'a gelindiğinde gelir açısından en büyük şirket haline geldi. Şirket başlangıçta coğrafi olarak Güney ve aşağı Ortabatı ile sınırlıydı, ancak 1990'ların başında kıyıdan kıyıya mağazaları vardı. Sam's Club Kasım 1989'da New Jersey'de açıldı ve ilk Kaliforniya mağazası Temmuz 1990'da Lancaster'da açıldı. Ekim 1990'da York, Pensilvanya'da bir Walmart açıldı ve Kuzeydoğu'daki ilk ana mağaza oldu. Walmart'ın ABD dışındaki yatırımları görüldü. karışık sonuçlar. Kanada, İngiltere, Orta Amerika, Güney Amerika ve Çin'deki operasyonları ve bağlı ortaklıkları oldukça başarılı, ancak Almanya ve Güney Kore'deki girişimleri başarısız oldu.

