National Australia Bank, piyasa değeri, kazançlar ve müşteriler açısından Avustralya'daki en büyük dört finans kuruluşundan biridir. NAB, 2019 yılında piyasa değerine göre dünyanın en büyük 21. bankası ve toplam aktiflere göre ise 52. en büyük bankası oldu.

Web Sitesi: nab.com.au

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