KB CloudERP, Nepal'de bulut tabanlı bir ERP, POS, HRM, CRM, Muhasebe, Stok ve Envanter Yönetimi Çözümüdür. Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini çalışanlarına, birden fazla işletme lokasyonuna ve banka hesaplarına bağlayan bir çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. KB CloudERP, kullanıma hazır birçok özellik ile birlikte gelir. İşletme sahiplerinin muhasebe, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi, envanter yönetimi vb. gibi zaman alan görevleri azaltmalarına yardımcı olacak özellikler sağlıyoruz. Bu nedenle, işletmenizi nasıl yöneteceğiniz ve sorunsuz bir şekilde yürüteceğiniz konusunda endişelenmek yerine, ücretsiz planımıza kayıt olmaktan çekinmeyin, test edin ve işinize yararsa, işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanmanız daha iyi olur.

Web Sitesi: kbclouderp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KB CloudERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.