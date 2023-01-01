WebCatalog
Xledger

Xledger

xledger.net

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Xledger'ın yeni nesil bulut tabanlı ERP sistemi, AP, AR ve kasiyer süreçlerinin otomasyonu yoluyla muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Otomasyona ve akıllı veri yakalamaya odaklanılması, gerçek zamanlı raporlamaya, olağanüstü yönetim gözetimine ve daha hızlı karar almaya olanak sağlar. Xledger gerçek bir bulut, SaaS çözümüdür. Çok kiracılı bir çözüm olarak, tüm müşterilerimiz tek bir temel yazılım örneğinde barındırılır ve anında yükseltmelerden ve düşük toplam sahip olma maliyetinden yararlanır.

Web Sitesi: xledger.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xledger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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