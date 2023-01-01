Xledger'ın yeni nesil bulut tabanlı ERP sistemi, AP, AR ve kasiyer süreçlerinin otomasyonu yoluyla muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Otomasyona ve akıllı veri yakalamaya odaklanılması, gerçek zamanlı raporlamaya, olağanüstü yönetim gözetimine ve daha hızlı karar almaya olanak sağlar. Xledger gerçek bir bulut, SaaS çözümüdür. Çok kiracılı bir çözüm olarak, tüm müşterilerimiz tek bir temel yazılım örneğinde barındırılır ve anında yükseltmelerden ve düşük toplam sahip olma maliyetinden yararlanır.

Web Sitesi: xledger.net

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