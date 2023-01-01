WebCatalog
Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shyftplan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Shyftplan, akıllı bulut tabanlı çözümümüzdeki otomatik süreçlerle şirketlerin karmaşık vardiya planlamada zorlu iş akışlarını hızlandırmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: shyftplan.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shyftplan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

Xledger

Xledger

xledger.net

Pereless

Pereless

power.pereless.com

SwarmHr

SwarmHr

app.swarmhr.com

Talsuite

Talsuite

app.talsuite.com

Comeet

Comeet

app.comeet.co

Smart Workforce

Smart Workforce

app.smartworkforce.co.uk

Tenant Turner

Tenant Turner

app.tenantturner.com

Ordoro

Ordoro

app.ordoro.com

Sling

Sling

app.getsling.com

Aladtec

Aladtec

aladtec.com

Usage AI

Usage AI

cloudopt.usage.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası