Shyftplan, akıllı bulut tabanlı çözümümüzdeki otomatik süreçlerle şirketlerin karmaşık vardiya planlamada zorlu iş akışlarını hızlandırmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: shyftplan.com

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