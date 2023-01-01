Bugasura, hızlı hareket eden modern teknoloji ekipleri için oluşturulmuş en basit hata izleme yazılımıdır. Sorunları kolayca izleyin, raporlayın ve yönetin. Hataları daha hızlı kapatmak için ekipler, satıcılar ve müşterilerle işbirliği yapın.

Web Sitesi: bugasura.io

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