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Airtel Xstream

Airtel Xstream

airtelxstream.in

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Şimdi eğlence zamanı! 13'ten fazla OTT'de, daha fazlası için geri gelmenizi sağlayacak çeşitli filmleri ve TV dizilerini çevrimiçi izlemenin heyecanını yaşayın. Airtel Xstream uygulamasını indirebileceğiniz ve 13'ten fazla OTT'de 10.000'den fazla filmi ve web dizisini tek bir yerden izleyebileceğiniz eğlence dünyasına dalın. Uygulama, farklı türlerdeki filmleri, TV şovlarını ve çeşitli OTT platformlarından orijinalleri tek bir çatı altında sunuyor. Airtel Xstream iki yeni paket sundu: 1. 13'ten fazla OTT ile Xstream eğlencesini tek bir yerde sunan Xstream Premium Paketi. 2. Xstream Mobil Paketi, yalnızca Airtel Xstream Uygulamasında hiçbir ekstra ücret ödemeden bir Xstream kanalının kilidini açmak için abonelikle birlikte verilen telekom hizmetlerini alırsınız.

Web Sitesi: airtelxstream.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Airtel Xstream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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