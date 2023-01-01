Blooket, modern sınıf inceleme oyununun heyecan verici yeni bir versiyonudur. Nihai öğrenme deneyimini yaratmak için eylemi eğitimle eşleştirmeyi amaçlamaktadır!

Web Sitesi: blooket.com

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