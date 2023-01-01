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Curio

Curio

curio.ca

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Curio, eğitim profesyonellerinin akademik değeri nedeniyle özenle seçilmiş ve müfredatlarına uyarlanmış CBC/Radyo-Kanada içeriğini kolayca bulmasına ve keşfetmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir hizmettir.

Web Sitesi: curio.ca

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