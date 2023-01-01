WebCatalog
1x

1x

1x.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 1x çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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1x, fark yaratan bir fotoğraf topluluğudur; burada gördüğünüz her fotoğraf, küratörlerimiz tarafından özenle seçilmektedir. Yayınlanmış bir 1x fotoğrafçısı olma süreci eğlenceli, eğitici ve ödüllendiricidir. Hedefe ulaştığınızda, çoğu kişinin en büyük başarılarından biri olarak gördüğü bir şeyi başarmış olursunuz.

Web Sitesi: 1x.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 1x ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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