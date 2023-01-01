WebCatalog
Wish

Wish

wish.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wish çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alışveriş Eğlenceli Hale Geldi. Alışverişlerini daha akıllı, eğlenceli ve ödüllendirici hale getiren 500 milyondan fazla kişiye katılın.

Web Sitesi: wish.com

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