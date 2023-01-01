WebCatalog
Slant

Slant

slant.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Slant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm alışveriş ihtiyaçlarınız için güvenilir ürün sıralamaları. Her ay 2,8 milyondan fazla kişi en iyi ürünleri bulmak ve bilgilerini paylaşmak için Slant'ı kullanıyor.

Web Sitesi: slant.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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