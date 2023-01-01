WebCatalog
Chatroulette

Chatroulette

chatroulette.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Chatroulette çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her ay bir milyon insan orada buluşuyor! Chatroulette rastgele bir canlı görüntülü sohbettir. Ücretsiz ve güvenlidir. Kameranızı açın ve yabancılarla konuşurken eğlenin. Ülke filtresi uygulayın veya en iyi kullanıcılarımızla konuşun.

Web Sitesi: chatroulette.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chatroulette ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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