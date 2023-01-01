WebCatalog
Lifetick

Lifetick

lifetick.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lifetick çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hedeflerinize bugün ulaşmaya başlayın. Lifetick, daha kısa sürede başarılı olabilmeniz için hedeflerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan çevrimiçi hedef belirleme yazılımıdır. Hedef belirleme sürecini basit ve kolay hale getiren sezgisel bir sürece sahiptir. O kadar eğlenceli ki neden daha önce başlamadığınızı merak edeceksiniz.

Web Sitesi: lifetick.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lifetick ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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