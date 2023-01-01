Hedeflerinize bugün ulaşmaya başlayın. Lifetick, daha kısa sürede başarılı olabilmeniz için hedeflerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan çevrimiçi hedef belirleme yazılımıdır. Hedef belirleme sürecini basit ve kolay hale getiren sezgisel bir sürece sahiptir. O kadar eğlenceli ki neden daha önce başlamadığınızı merak edeceksiniz.

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