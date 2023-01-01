WebCatalog
ANTON

ANTON

anton.app

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ANTON okul için ücretsiz öğrenme uygulamasıdır. Tüm konular için eksiksiz bir hepsi bir arada müfredat: anaokulundan 8. sınıfa kadar okuma ve yazma, matematik, fen bilimleri, diller ve müzik.

Web Sitesi: anton.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, ANTON ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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