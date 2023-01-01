WebCatalog
Pearson MyLab

Pearson MyLab

mlm.pearson.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pearson MyLab çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pearson'un MyLab & Mastering'i ile sonuçları iyileştirmeye başlayın. Dünyanın her yerindeki öğrenciler için sonuçları iyileştirmek amacıyla eğitimciler ve kurumlarla birlikte çalışıyoruz.

Web Sitesi: mlm.pearson.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pearson MyLab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Top Hat

Top Hat

app.tophat.com

Vexis AI

Vexis AI

vexisai.com

Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education

hbsp.harvard.edu

Quinncia

Quinncia

quinncia.io

PLT4M

PLT4M

app.plt4m.com

Ginger

Ginger

gingersoftware.com

Kahoot! Academy

Kahoot! Academy

kahoot.com

Osmosis

Osmosis

osmosis.org

edumerge

edumerge

app.edumerge.com

Elsevier

Elsevier

account.elsevier.com

BookNook

BookNook

app.booknooklearning.com

TED-Ed

TED-Ed

ed.ted.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası