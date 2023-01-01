Quinncia, yapay zekayla desteklenen, öğrencilerin röportaj becerilerini geliştirmelerine ve özgeçmişlerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir kariyer hazırlık platformudur.

Web Sitesi: quinncia.io

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