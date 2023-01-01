WebCatalog
Quinncia

Quinncia

quinncia.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quinncia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Quinncia, yapay zekayla desteklenen, öğrencilerin röportaj becerilerini geliştirmelerine ve özgeçmişlerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir kariyer hazırlık platformudur.

Web Sitesi: quinncia.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quinncia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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