WebCatalog
MindSmith

MindSmith

app.mindsmith.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Üretken yapay zeka ile e-Öğrenim gelişiminizi hızlandırın. Mindsmith, öğrenme içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırmak (ve son derece hızlı) hale getirmek için üretken yapay zekayı kullanan bir kurs yazma aracıdır.

Web Sitesi: mindsmith.ai

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