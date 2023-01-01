WebCatalog
iHASCO

iHASCO

ihasco.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iHASCO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eğitim Kolaylaştırıldı - 150'den fazla çevrimiçi eğitim kursu. Basit ama etkili bir ÖYS/LMS. 10.000'den fazla Birleşik Krallık müşterisi ve 10 milyondan fazla eğitim oturumu gerçekleştirildi!

Web Sitesi: ihasco.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, iHASCO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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