WebCatalog
EdApp

EdApp

edapp.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EdApp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

EdApp Mobil Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS), e-Öğrenimi daha etkili, verimli ve eğlenceli hale getirmek için kurumsal ve perakende eğitimlerini geliştirir

Web Sitesi: edapp.com

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