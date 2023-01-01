Rise, çalışanlarınızın seveceği çevrimiçi eğitim sistemidir. Eğitimi oluşturmayı kolay, almayı keyifli ve yönetmeyi basit hale getiren hepsi bir arada bir sistemdir.

Web Sitesi: rise.com

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