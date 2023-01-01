WebCatalog
Workguru.io

Workguru.io

workguru.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Workguru.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WORKGURU İŞ MALİYETİNİ KOLAYLAŞTIRIR. Tüm zaman çizelgelerinizi, stok kontrolünüzü, satın alma ve faturalama işlemlerinizi kullanımı kolay tek bir platformda yönetin. Zaman alan evrak işlerini ortadan kaldıran ve işlerinizin karlı olmasını sağlamanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir çözümdür.

Web Sitesi: workguru.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Workguru.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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