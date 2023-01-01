workguru.io

WORKGURU İŞ MALİYETİNİ KOLAYLAŞTIRIR. Tüm zaman çizelgelerinizi, stok kontrolünüzü, satın alma ve faturalama işlemlerinizi kullanımı kolay tek bir platformda yönetin. Zaman alan evrak işlerini ortadan kaldıran ve işlerinizin karlı olmasını sağlamanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir çözümdür.

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