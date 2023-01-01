WebCatalog
Sutori

Sutori

sutori.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sutori çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınıf için işbirlikçi sunumlar. Portfolyolar, ünite ön izlemeleri, hızınızı kendiniz belirleyebileceğiniz kurslar, dijital not defterleri, multimedya dersleri, zaman çizelgeleri… ve çok daha fazlası!

Web Sitesi: sutori.com

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