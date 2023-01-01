TigYog
tigyog.app
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TigYog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: tigyog.app
Yasal Uyarı: WebCatalog, TigYog ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Learn AdaCore
learn.adacore.com
eWebinar
app.ewebinar.com
TrueFire
truefire.com
WizIQ
wiziq.com
Journey
app.journey.io
Educreations
educreations.com
Unreal Online Learning
learn.unrealengine.com
CS First
csfirst.withgoogle.com
Decipad
app.decipad.com
Wondrium
wondrium.com
The Great Courses
thegreatcourses.com
GrammarFlip
app.grammarflip.com